Fatih'te silahlı çatışma çıktı

Muhsine Hatun Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında iki gruptan da silahlar ateşlendi.

Kavgada ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Emniyetin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayın görüntülerinde, gece bekçilerinin şüphelileri yakalamaya çalıştığı ve bu sırada havaya uyarı ateşi açtığı görülüyor.