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Fatih'te sır ölüm: Genç kadın ölü bulundu

Fatih'te yabancı uyruklu genç kadın apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

AA26 Eylül 2020 Cumartesi 08:45 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 08:45
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bir apartmanın merdivenlerinde ölü bulunan yabancı uyruklu genç kadının cenazesi olay yerinden alınarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki merdivenlerde hareketsiz şekilde yatan genç kadını gören bina sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, ölen kişinin Kanada uyruklu N.S. (20) olduğunu belirledi.

İncelemelerini sürdüren ekipler, olayın meydana geldiği binada aynı dairede ikamet eden 3 kişiyi gözaltına aldı.

Genç kadının cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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