Fatih'te 'tezgah' kavgası cinayetle sonuçlandı: Zanlı suç makinası çıktı

Olay, dün 12.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası sokakta meydana geldi. Sokakta seyyar satıcılık yapan Ercan Çali ile Çukur dizisinin çekildiği kahvehaneyi işleten T.S.K. isimli trans birey arasında tartışma çıktı. İkilinin tartışması sırasında T.S.K.'nın belindeki silahı çıkarmasıyla çıkan arbedede Ercan Çali silahla vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Çali, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken T.S.K. yakalanarak polis merkezine götürüldü.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan T.S.K. isimli trans bireyin 22 suç kaydının olduğu öğrenilmişti. Şüpheli T.S.K.'nın olayda kullandığı tabancayı B.U.'ya verdiği, B.U.'nun da silahı arkadaşı G.Ş.'nin evinde sakladığı tespit edilmiş, evde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ele geçirilmişti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.