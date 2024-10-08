İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2024 Salı / 5 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2682
  • EURO
    37,6826
  • ALTIN
    2911.63
  • BIST100
    9031.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fatih'te trajik olay! Tartıştığı karısının cansız bedeniyle karşılaşınca...
Güncel

Fatih'te trajik olay! Tartıştığı karısının cansız bedeniyle karşılaşınca...

Fatih'te, tartıştığı karısının evde cansız bedeniyle karşılaşınca intihar teşebbüsünde bulunan kişi, hastaneye kaldırıldı.

AA8 Ekim 2024 Salı 07:14 - Güncelleme:
Fatih'te trajik olay! Tartıştığı karısının cansız bedeniyle karşılaşınca...
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İskender Paşa Mahallesi Yeşil Tekke Sokak'ta, sabah saatlerinde eşi D.M. ile tartışan T.M, evden çıktı. Akşam saatlerinde evine dönen T.M, eşi D.M'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın etkisiyle intihar teşebbüsünde bulunan T.M. için ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.M'yi hastaneye kaldırdı.

Polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından D.M'nin cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.