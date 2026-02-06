İSTANBUL 15°C / 11°C
6 Şubat 2026 Cuma
Güncel

Fatih'te trajikomik soygun: 112 bin liranın yarısından fazlasını kaçarken düşürdü

İstanbul Fatih'te bir banka şubesine silahla giren şahıs, çalışanları tehdit ederek 112 bin TL'yi gasbetti. Kaçış sırasında paranın büyük bölümünü düşüren soyguncu izini kaybettirirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

IHA6 Şubat 2026 Cuma 21:31 - Güncelleme:
Fatih'te trajikomik soygun: 112 bin liranın yarısından fazlasını kaçarken düşürdü
Fatih'te bir bankaya silahla giren şahıs 112 bin TL'yi gasbetti. Kaçtığı sırada çaldığı paranın bir kısmını düşüren şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay 17.00 sıralarında Fatih Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya girdikten sonra silahla çalışanları tehdit eden şahıs, bir miktar parayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Kaçtığı esnada bir başka vatandaşa çarpan soyguncu, paranın bir kısmını yere düşürdü. Şahıs elinde kalan paralarla kaçmaya devam etti.

Çarptığı vatandaş ise yere düşürülen parayı toplayarak bankaya teslim etti. Teslim edilen paranın yaklaşık 80 bin lira olduğu belirtildi. Banka çalışanları tarafından yapılan kontrollerde ise 32 bin liranın eksik olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için bölgede geniş kapsamlı çalışma başlattı.

