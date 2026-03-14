Fatih'te yangın faciası: 1 ölü 6 yaralı

Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde sabah 07:00 sıralarında 3 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın çatıya sıçradı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

IHA14 Mart 2026 Cumartesi 09:10
Fatih'te yangın faciası: 1 ölü 6 yaralı
Ayvansaray Mahallesi Duriye Sokak'ta bulunan iki katlı apartmanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada mahsur kalan Melek Çalıbaşı'nın (64) hayatını kaybettiği belirlendi.

DURUMLARI AĞIR

Yangında yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çalıbaşı'nın cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

