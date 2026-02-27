İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9606
  • EURO
    52,0276
  • ALTIN
    7331.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Fatih'te yangın paniği

Fatih'te metruk bir binada başlayıp bitişikteki ahşap binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA27 Şubat 2026 Cuma 07:19 - Güncelleme:
Fatih'te yangın paniği
ABONE OL

Derviş Ali Mahallesi Ananas Sokak'ta 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 3 katlı ahşap binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta hatalı park edilen araçlar nedeniyle itfaiye ekibi yangına müdahale etmekte zorlandı.

Yangında ahşap binada yaşayan vatandaşlar ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından iki binadaki yangın söndürüldü.

Ahşap binadan itfaiye ekiplerince çıkarılan ve halsiz olduğu görülen bir kediye ambulansta sağlık ekiplerince oksijen maskesi takılarak kendine gelmesi sağlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.