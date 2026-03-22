  Fatih'te yangında cinayet şüphesi: Genç kadının eşi yakalandı
Güncel

Fatih'te yangında cinayet şüphesi: Genç kadının eşi yakalandı

Fatih'te bir binadaki dairede çıkan yangında hayatını kaybeden Semanur Algül'ün eşi, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

AA22 Mart 2026 Pazar 21:49 - Güncelleme:
Fatih'te yangında cinayet şüphesi: Genç kadının eşi yakalandı
Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'ta dün gece saatlerinde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, dairede yapılan kontrolde hareketsiz bir kişi bulundu.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Semanur Algül'ün (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

Algül'ün cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bina sakinlerinin yangının ardından Algül'ün eşinin evden hızla kaçtığını belirtmesi üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucu ekipler, H.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Bir çocuk annesi olan Aygül'ün bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı ve olay günü eve geldiği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler sonrası çıkacak raporun ardından Aygül'ün kesin ölüm nedeninin belirleneceği bildirildi.

Şüpheli H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

  • fatih yangın
  • bina yangını
  • ceset
  • gözaltı

