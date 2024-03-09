Fatih'te zabıta ekipleri ramazan öncesinde fırınları denetledi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ramazan ayı kapsamında ilçedeki fırınları denetledi.

Fırınlarda ruhsat kontrolü, hijyen koşulları, ekmek gramajı, çalışanların kılık ve kıyafeti, bone takılıp takılmadığı yönünde incelemeler yapan görevliler, ayrıca uyulması gereken hijyen kurallarıyla ilgili çalışanları bilgilendirdi.

İlçedeki fırın sahiplerinden Eyüp Baygın, kanuna uygun davrandıklarını, ruhsatlarının bulunduğunu, işleyişlerine devam ettiklerini belirterek, "Ramazana hazırlanıyoruz. Pidenin 250 gramı 15 liraya indi. Biz de öyle uygulayacağız." ifadelerini kullandı.



