17 Kasım 2025 Pazartesi
  • Fatih'te zehirlenen aile... Baba Böcek hayatını kaybetti
Güncel

Fatih'te zehirlenen aile... Baba Böcek hayatını kaybetti

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 çocuk ve annelerinin ardından baba Servet Böcek'in de hayatını kaybettiğini bildirdi.

17 Kasım 2025 Pazartesi 19:51
Fatih'te zehirlenen aile... Baba Böcek hayatını kaybetti
Güner, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, iki evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Güner, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

  • Fatih
  • Gıda Zehirlenmesi
  • Servet Böcek

