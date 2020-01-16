Fatih'teki çelik kasa hırsızları kamerada

DHA 16.01.2020 12:46 - Güncelleme: 16.01.2020 12:46

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Fatih'te iki iş yerinde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Çevredeki ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 4 şüphelinin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı takip sonucu adreslerini tespit ettiği şüphelileri adreslerine yaptığı operasyon sonucu 7 Ocak Salı günü yakaladı.

Şubede sorgulanan Sedat K.(39)'nın 7, Mehmet D.(18)'nin 14, Bedrettin S.(37)'nin 14 ve İsmail Ç.(22)'nin 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin 6 gün içerisinde Fatih'te girdiği iki iş yerinden çaldıkları çelik kasaların içinde 85 bin lira , 3 bin 200 dolar, 800 euro ve 3 adet tablet olduğu belirtildi. Dört hırsızlık şüphelisinin çalıntı otomobil ve Eyüpsultan'da çaldıkları çalıntı plaka ile hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin Fatih'te bulunan iş yerine çalıntı otomobilleriyle geldikleri ve içeri girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çaldıkları çelik kasayı sürüyerek iş yerinden çıkarttıkları ve otomobil bagajlarına yükledikleri anlar görüntülere yansıdı.