Fatih'in Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

GÖÇÜK ALTINDAN 8 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, göçük altında kalan 9 kişiden 8'i sağ çıkarıldı. Ekipler, göçükte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

ENKAZ ALTINDAKİ YAKINIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Enkaz altına bulunan bir vatandaşa ise yakını cep telefonuyla ulaştı. Yaşanan anlarda enkaz altında bulunan Faik Kesimoğlu (26), yakınına telkinlerde bulunduğu görüldü.

ÇÖKEN BİNANIN ALTINDA KALANLARIN ÇIKARILMA ANI KAMERADA

Enkaz altında kalanların kurtarılma anı saniye saniye itfaiye kamerası tarafından görüntülendi.