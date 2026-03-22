İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fatih'teki göçükten ses geldi! Enkaz altındaki yakınıyla telefonda görüştü
Güncel

Fatih'teki göçükten ses geldi! Enkaz altındaki yakınıyla telefonda görüştü

İstanbul Fatih Ayvansaray'da patlama sonrası 2 binanın çökmesiyle enkaz altında kalan 9 kişiden 8'i sağ çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken bir vatandaş göçük altından kalan yakınıyla cep telefonu ile konuştu. Öte yandan enkaz altında kalanların kurtarılma anı saniye saniye itfaiye kamerası tarafından görüntülendi.

IHA22 Mart 2026 Pazar 14:30
ABONE OL

Fatih'in Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

GÖÇÜK ALTINDAN 8 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, göçük altında kalan 9 kişiden 8'i sağ çıkarıldı. Ekipler, göçükte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

ENKAZ ALTINDAKİ YAKINIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Enkaz altına bulunan bir vatandaşa ise yakını cep telefonuyla ulaştı. Yaşanan anlarda enkaz altında bulunan Faik Kesimoğlu (26), yakınına telkinlerde bulunduğu görüldü.

ÇÖKEN BİNANIN ALTINDA KALANLARIN ÇIKARILMA ANI KAMERADA

Enkaz altında kalanların kurtarılma anı saniye saniye itfaiye kamerası tarafından görüntülendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.