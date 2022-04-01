Fatma Dursun: Saç ekiminde iki çeşit teknik bulunmaktadır

Fatma Dursun, tekniklerin oluştuğu ve belirli işlemlere göre sıralanan aşamaları ise şu şekilde açıklıyor; "İlk aşama, donör alanlarından ilk olarak kafanın arkası ve yanlardan alım yapılması ve bu bölgenin yetersiz kaldığı takdirde ise uygunluğuna bakılarak önce sakal ve ardından da göğüs bölgelerinden greftlerin alınmasıdır. İkincil aşama olarak alınan greftlerin nakli için kanalların hazırlanması iken, ekim aşaması olarak adlandırılan ve açılan kanallara greftlerin naklinin yapıldığı aşama ise üçüncü sırada yer alıyor. Bir diğer teknik olan DHİ tekniği ise şöyle oluyor; İlk aşama tıpkı diğer tekniklerde olduğu gibi saç, sakal ve göğüs bölgelerinden donör alımını kapsıyor. İkinci aşama ise Choi ismi verilen kalemlerin aracılığı ile kanal açma işlemi olmadan direkt naklin yapıldığı ekim işleminden oluşuyor. Bunlara ek olarak her iki teknikte de mikro motor aracılığı ile köklere ulaşılması için ense donör alanlarındaki saçların mecburen kesildiğini de belirtmeliyim."