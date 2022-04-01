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Fatma Dursun: Saç ekiminde iki çeşit teknik bulunmaktadır

Yaygın olarak tercih edilen bir estetik şekli olan saç ekimi, çeşitli yöntemlerin kendi içerisinde barındırdığı farklı aşamalardan oluşmaktadır. Saç Ekim Koordinatörü Fatma Dursun, saç ekim aşamalarını şu şekilde anlatıyor; “Dünya genelinde yaygın olarak, saç ekiminde iki çeşit teknik bulunmaktadır. Bir tanesi saçların kesilmesiyle gerçekleştirilen Normal FUE ve Sapphire FUE tekniği oluyor. İkincisi de saçlar kesilmeden uygulanan ve DHI ismiyle anılan yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bu tekniklerden Normal ve Sapphire FUE üç aşamadan oluşurken DHİ tekniği ise iki aşamayı kapsıyor.” dedi.

1 Nisan 2022 Cuma 18:08 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 18:08
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Fatma Dursun, tekniklerin oluştuğu ve belirli işlemlere göre sıralanan aşamaları ise şu şekilde açıklıyor; "İlk aşama, donör alanlarından ilk olarak kafanın arkası ve yanlardan alım yapılması ve bu bölgenin yetersiz kaldığı takdirde ise uygunluğuna bakılarak önce sakal ve ardından da göğüs bölgelerinden greftlerin alınmasıdır. İkincil aşama olarak alınan greftlerin nakli için kanalların hazırlanması iken, ekim aşaması olarak adlandırılan ve açılan kanallara greftlerin naklinin yapıldığı aşama ise üçüncü sırada yer alıyor. Bir diğer teknik olan DHİ tekniği ise şöyle oluyor; İlk aşama tıpkı diğer tekniklerde olduğu gibi saç, sakal ve göğüs bölgelerinden donör alımını kapsıyor. İkinci aşama ise Choi ismi verilen kalemlerin aracılığı ile kanal açma işlemi olmadan direkt naklin yapıldığı ekim işleminden oluşuyor. Bunlara ek olarak her iki teknikte de mikro motor aracılığı ile köklere ulaşılması için ense donör alanlarındaki saçların mecburen kesildiğini de belirtmeliyim."

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