Çekmeköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun öğrencisi olan ve iki gün önce akıl hastanesinden çıkan Furkan Samet B.'nin (17), bıçaklı saldırısında ölen biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik (44) için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu. Görev yaptığı okulda meslektaşları ve öğrencilerinin katıldığı cenaze töreninde okulda şiddete tepki gösterildi. Fatma Öğretmen'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi. Aynı saldırıda yaralanan öğretmen Z.A. taburcu edildi, öğrenci S.K.'nın tedavisi ise devam ediyor.

'HEP BIÇAK TAŞIRIM'

Tutuklanan katil öğrenci Furkan Samet B. ifadesinde; "Olaydan önce sevgilimden ayrılmıştım. Bu yüzden okula rehber öğretmenimiz ile görüşmek için gittim, onunla görüşüp intihar edecektim. Bulamayınca rastgele bir sınıfa girip ilk kimi gördüysem ona saldırdım" dedi. Bıçakladığı öğretmenlerle ve öğrenciyle bir husumeti olmadığını belirten Furkan Samet B., yanında her zaman bıçak taşıdığını söyledi.

Olayı lanetleyen Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise öğretmene yönelik suçta cezanın artırılmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM'de olduğunu belirtti. Yılmaz, disiplin suçlarının da artırılacağını kaydetti.

YOUTUBE KANALI AÇTI

Öte yandan eşinden ayrılan Fatma Öğretmen'in 11 yaşında lösemi tedavisi gören oğlu için YouTube kanalı açtığı ortaya çıktı. Çelik'in notunda ise "Çabamı kayıt altına almak ve ömrüm yeterse oğluma 'bak seninle biz bu yollardan geçtik' demek istiyorum" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE ÖĞRETMENE AĞLADI

Okulda düzenlenen cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile başka okullarda görev yapan eğitimciler de katıldı. Öğrencileri çok sevdikleri öğretmenlerinin fotoğrafının bulunduğu alana karanfiller bıraktı.

'YERİ DOLMAYACAK NADİDE BİRİ'

Olay anına tanıklık eden öğrenciler, o anları gözyaşları içinde anlattı. Çelik'in öğrencilerinden biri, "Hoca koridora doğru çıkınca yanında durduk ama bir şey bilmediğimiz için elimizden de bir şey gelmedi" dedi. Meslektaşı da "Yeri dolmayacak nadide insan- lardan biriydi" şeklinde konuştu.

Üniversite yıllarında seslendirdiği bir şarkıyla yarışmada birinci olduğu öğrenilen Çelik'in, müziğe olan ilgisini oğlu için bir hatıraya dönüştürmek istediği ortaya çıktı.

AHMET'İN KATİLİ DE AYNI OKULDAN

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15), B.B. (15) tarafından beş yerinden bıçaklandığı, saldırı sırasında yerdeyken Umutcan Baba (16) tarafından da tekmelendiği ortaya çıkmıştı.

Baba'nın F.S.B. tarafından öldürülen Çelik'in görev yaptığı lisede geçmişte öğrenci olduğu öğrenildi.