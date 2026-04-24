  • Fatma Nur öğretmen davasında ilk perde! Salonda ''yüzleşme'' krizi: Çocuklar reddetti, katil kapı eşiğinden dinledi
Çekmeköy'deki okul vahşeti davasında salon buz kesti. Saldırıdan sağ kurtulan mağdur çocuklar, katil zanlısı Furkan Samet Bakalım ile yüz yüze gelmeyi reddedince mahkeme heyeti ilginç bir yönteme başvurdu. Mağdurlar ifade verirken sanık salona alınmadı; ancak savunma hakkı kısıtlanmasın diye bulunduğu odanın kapısı aralık bırakılarak duruşmayı dışarıdan dinlemesi sağlandı.

IHA24 Nisan 2026 Cuma 13:36
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, 2 öğretmen bir öğrenciyi de yaralayan ve 126 yıla kadar hapsi istenen Furkan Samet Bakalım ilk kez hakim karşısına çıktı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Çekmeköy ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Samet Bakalım (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı S.K.'yi (15) bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren Furkan Samet Bakalım olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, maktulün ailesi, müştekiler, mağdur çocuklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Aile Bakanlığı Avukatı da hazır bulundu.

Mağdur çocuklar sanık ile yüz yüze gelmek istemedikleri için önce mağdurlar dinlendi. Mağdurlar beyan verirken sanığın arkasında bulunduğu kapı aralık bırakılarak sanık duruşmayı dinledi. Mağdurlar ifadelerinin ardından salondan ayrılmasıyla sanık salona alındı. Duruşma tanıkların dinlenmesi için pazartesi gününe ertelendi.

126 YILA KADAR HAPİS TALEBİYLE YARGILANIYOR

Hazırlanan iddianamede, öğretmen Çelik'i öldürüp 3 kişiyi de yaralayan sanığın, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme', 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

