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Fatma Şahin emeklilere müjdeyi verdi! 24 TV ekranlarında bir ilk...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin, 24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' konuk olarak, Star Gazetesi yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplandırdı. Şahin konuşmasında emeklilere yönelik projelerini açıklayarak, 'Gazi Konut'ta yeni yaptığımız konutların yüzde 20'sini emeklilere ayıracağız.' dedi.

11 Mart 2024 Pazartesi 01:42 - Güncelleme:
Fatma Şahin emeklilere müjdeyi verdi! 24 TV ekranlarında bir ilk...
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 TV ekranlarında Star Gazetesi yazarı Esra Elönü'nün sunuculuğunu üstlendiği "Arafta Sorular" programına konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu...

"HEDEFİMİ 31 MART'A KİLİTLEDİM"

"Hedefimi 31 Mart'a kilitledim" diyerek yerel seçimlere hazırlıklı ve kararlı olduğunu vurgulayan Şahin, emeklilerin hayat kalitesini artıracak müjdeleri peş peşe sıraladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Siyasetçinin güven duyulması lazım ve siyasetçi sözünün eri olması lazım. Fatma başkan verdiği sözünün arkasında durur. Arafta değilim çok netim. Hedefimi 31 Mart'a kilitledim.

ŞAHİN EMEKLİLERE MÜJDEYİ VERDİ!

65 yaş üstü emeklilerin giderlerini azaltmak için reklam ilan vergilerini yüzde 20 aşağı indireceğiz. Su fiyatlarını yüzde 20 düşüreceğiz. Gazi Konut'ta yeni yaptığımız konutların yüzde 20'sini emeklilere ayıracağız.

Emekli lokallerinde ücretsiz çay ve çorba her zaman olacak. Ekstra yemek istedikleri şeylerin de ücretleri çok cüzi olacak. Bu lokallerde emekliler, çok uygun fiyata aileleriyle yemek yiyip vakit geçirebilecek.

"ALZHEİMER MERKEZİ AÇTIK"

Biz, üniversite destekli Alzheimer Merkezi açtık. En büyük sorun; hasta kayboluyor, yakınları da nerede olduğunu bilemediği için bulamıyor. Bunun ne kadar sıkıntılı olduğunu kendi yengem ve amcamda gördüm.

"KONUT SORUNU GÜNDEMDEN ÇIKARILACAK"

Bu dönemde şehrin konutla ilgili sorununu tamamen gündemden çıkarmak istiyoruz. Onu başarırsak şehrin yaşam kalitesi, vatandaş memnuniyeti ve satın alma gücü çok ciddi bir şekilde rahatlamış olacak.

"HAMİLE KADINLARA SÜT GÖNDERİYORUZ"

"Biz meralarda güneş enerjili yalaklar yaptık. Hayvan daha kolay suya ulaştı. Sonra hayvandan daha fazla süt çıktı. Bunları süt olarak paketleyip "Anneye Süt Bebeğe Can" projesiyle şu anda Gaziantep'teki hamile kadınlara süt gönderiyoruz."

"MİLLETİMİZ EN DOĞRU KARARI VERİR"

Yaşama ve iyilik üzerine odaklanmamız lazım. İyilerin kazanacağı bir dünyayı inşa etmeliyiz. Haklının güçlü olduğu güçlünün de haklı olduğu dünyada, haklı güçlü olmalı. Şu an dünyada güçlü haklı gidiyor. Haklı güçlü olmalıdır. Onun için de bizim kenetlenmemiz lazım. Millet çok arif ve terazisi çok kuvvetli. Millet sandığa giderken en doğru kararı vereceğine ben inanıyorum."

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