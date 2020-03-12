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Fatma Uyanık davasında son durum ne? Fatma Uyanık cinayetinde yeni gelişme!

Fatma Uyanık cinayetinde yeni gelişme az önce Müge Anlı ekranlarında paylaşıldı. Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde, 6 Ekim 2017'den beri haber alınamayan Fatma Uyanık'ı (33) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Varlı (47) ve oğlu Vahap'ın (24) yargılanması devam ediyordu. Fatma Uyanık cinayetine dair son dakika gelişmeleri tüm Müge Anlı izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte tüm merak edilenler.

12 Mart 2020 Perşembe  12:27 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 12:27
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Fatma Uyanık davasında son durum ne sorusunun yanıtı tüm Müge Anlı takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde, 6 Ekim 2017'den beri haber alınamayan Fatma Uyanık'ı (33) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Varlı (47) ve oğlu Vahap'ın (24) yargılanması devam ediyordu. Fatma Uyanık cinayetinde yeni gelişme az önce Müge Anlı yayınında açıklandı.

FATMA UYANIK CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME!

Müge Anlı'da konu olan Fatma Uyanık davasında yeni gelişme az önce canlı yayında açıklandı. Fatma Uyanık davasında karar çıktı. Vahap Varlı'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi. 

MÜGE ANLI FATMA UYANIK OLAYI NEDİR?

Müge Anlı'da Fatma Uyanık olayı kan dondurdu. 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir buçuk yıldır kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık ile ilgili korkunç gerçek bugün Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıktı. Baş şüpheli olarak gözaltına alınan şahıs her şeyi bir bir itiraf etti.

1 buçuk yıl sonra Karaman Sarıveliler'e yeni atanan savcı, rafa kaldırılan dosyayı yeniden açtı. 72 saat süren sorgunun sonucunda Fatma Uyanık ile ilgili iki şüpheli savcıya ifade verdi ve kan donduran gerçekleri tek tek itiraf ettiler. Fatma Uyanık olayında birinci şüpheli isim ve babası tutuklandı. Adliyede Fatma Uyanık'ın abisi ile zanlılar arasında gerginlik yaşandı.

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