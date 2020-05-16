16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:24 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:24

İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kadınları hedef alan şiddet ve tehdit dilinin inandığımız ve savunduğumuz değerlerle hiçbir alakası yoktur ve bundan sonra da olmayacaktır.' ifadelerini kullandı.

'MAHREMİYETİMİZİ VE ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ HİÇE SAYMIŞ OLSA DA...'

Fatmanur Altun yaptığı paylaşımda, 'Kadın hakları denince akla gelen kişi ve kurumların, ayrım yapmadan desteklemeleri gereken kadınları, yaşam tarzlarına göre seçtikleri izlenimi pekişmiştir. Son derece yaralayıcı olan bu anlayış insanlığın onurlu yaşam mücadelesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Bu tartışmada adı geçen kadınlardan biri, üç adamını gönderip evimin fotoğraflarını çektirerek mahremiyetimizi ve çocuklarımın güvenliğini hiçe saymış olsa da bahsi geçenler bizim açımızdan değişmez ilkelerdir. Bu ilkeleri herkes için savunmaya devam edeceğiz.

Kadınları hedef alan şiddet ve tehdit dilinin inandığımız ve savunduğumuz değerlerle hiçbir alakası yoktur ve bundan sonra da olmayacaktır. Bu ülkenin aydınlık yarınları için mücadele eden kadınlar olarak bu dilin ve anlayışın her zaman karşısında yer almaya devam edeceğiz.' dedi.

KAFTANCIOĞLU'NDAN ALTUN'A CEVAP

Altun'un paylaşımına bir süre sonra Kaftancıoğlu'ndan yanıt geldi. Kaftancıoğlu Altun'a şu şekilde yanıt verdi;

'Hassasiyetiniz ve kadın duyarlılığınıza sonsuz teşekkür ederken yine kadın önsezinizle evinizin fotoğrafını çektirmediğim ve başta çocuklarınız olmak üzere olumsuz herhangi bir durumda herkesten belki de eşinizden hızlı orada olacağımı hissedeceğinizi düşünüyorum Dayanışmayla..'

ALTUN'DAN 'İFTİRALARINIZI SİLİP ÖZÜR DİLEYİN' MESAJI

Kaftancıoğlu'na yanıt veren Altun, eski iftira paylaşımlarını da ekleyerek Kaftancıoğlu'na şu çağrıyı yaptı;

'O halde sizi iftira tweetlerinizi silip, kamuoyu önünde kendiniz ve partiniz adına özür dilemeye davet ediyorum. Hakikate bir borcunuz var.'

ÖZÜR DİLEMEK YERİNE KAHVE TEKLİF ETTİ

Ancak Canan Kaftancıoğlu özür dilemek yerine Altun'u kahve içmeye davet etti.

Kaftancıoğlu 'Hakikate hepimizin su gibi ihtiyacı var Hakikate ulaşma adına ben sizi bir iftar sonrası kahveye davet ediyor ve hakikatin ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyorum Birlikte ortaya çıkaracağımız hakikat inanıyorum ki özür dilemesi gereken her kimse o özrü diletecektir.' ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'na yanıt veren Altun ise özürle başlamayan konuşmaların sammiyetsiz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

'Dışarıdan şık bir teklif gibi görünse de özür dilemesi gereken siz ve partinizsiniz. Kaldı ki hiç bir özür, aile olarak yaşadığımız travmayı ortadan kaldıramaz. Bu olayda, şahsınız ve partinizden asgari bir özürle başlamayan her konuşma, samimiyetsizlik duvarına çarpmaya mahkum.'