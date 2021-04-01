01 Nisan 2021 Perşembe 08:11 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 08:11

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun'a hakaret eden Nazan Demir beraat etti. Beraat kararına tepki gösteren Altun, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm." dedi.

"'ÖZ YURDUNDA GARİPSİN, ÖZ VATANINDA PARYA' SÖYLEYECEK BAŞKACA DA SÖZ BULAMIYORUM"

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendiren Fatmanur Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi hakaret değilmiş. Ayrıca bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış. Yani 'deney/gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru' bir ifade imiş. 'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya' Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm."

ALTUN'UN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Fatmanur Altun'un avukatı Sezgin Tunç konuyla ilgili açıklama yaptı. Tunç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir karanlık zihniyettin kötücül bir fiiliyle karşı karşıyayız yine. Bu karar hakkında elbette tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kararı veren hakim hakkında da idari, hukuki ve cezai tüm yolları sonuna kadar kullanacağız."