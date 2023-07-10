İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2023 Pazartesi / 22 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1127
  • EURO
    28,6956
  • ALTIN
    1614.82
  • BIST100
    6270.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fatsa'da sel felaketi! Bakan Koca: Kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Güncel

Fatsa'da sel felaketi! Bakan Koca: Kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 1 kişinin kaybolması üzerine olay yerine 1 ambulans ve 2 UMKE ekibinin görevlendirildiğini belirterek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 21:53 - Güncelleme:
Fatsa'da sel felaketi! Bakan Koca: Kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
ABONE OL

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde bir kişinin kaybolduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bir ambulans ve 2 UMKE ekibinin arama çalışmaları için görevlendirildiğini belirten Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu Fatsa'da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde bir vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen bir ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmuyor. Fatsa halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.