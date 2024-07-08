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Fatsa'da şiddetli yağış! Ev ile iş yerlerini su bastı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ile iş yerlerini su bastı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 15:48 - Güncelleme:
Fatsa'da şiddetli yağış! Ev ile iş yerlerini su bastı
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İlçede aralıklarla süren sağanak kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte ilçedeki bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle ilçedeki bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su basarken, Karadeniz Sahil Yolu'nda da etkili olan yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışla ilgili vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Kibar, ekiplerinin sahada olduğunu ve sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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