İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fatura skandalıyla adını duyuran CHP'li başkandan lüks otel çıkarması! ''Ekonomi kötü'' şovu yalan oldu
Güncel

Fatura skandalıyla adını duyuran CHP'li başkandan lüks otel çıkarması! ''Ekonomi kötü'' şovu yalan oldu

Her hafta düzenlediği basın toplantılarında ekonominin kötülüğünden dem vuran Afyonkarahisar CHP İl Başkanı Faruk Duha Erhan, yarın gerçekleştirilecek olan kongreyi 5 yıldızlı termal otelde yapma kararı aldı. Erhan önceki dönemlerde kendi şirketi üzerinden CHP'li belediyelere kestiği faturalarla gündeme gelmişti.

IHA18 Ekim 2025 Cumartesi 13:39 - Güncelleme:
Fatura skandalıyla adını duyuran CHP'li başkandan lüks otel çıkarması! ''Ekonomi kötü'' şovu yalan oldu
ABONE OL

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı 39. kongeresi yarın gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Erhan ile eski CHP Merkez İlçe Başkanı Ömer Akyıldız ve Hasan Karadeniz seçimde yarışacak. Seçimde 371 delegenin oy kullanması bekleniyor.

Seçim kararının alınmasının ardından kongrenin kentteki 5 yıldızlı otelde yapılacak olması ise tartışmaları da beraberinde getirdi.

Özellikle mevcut Başkan Erhan ve yönetiminin haftalık düzenli olarak gerçekleştirdiği basın toplantılarında ülke ekonomisinin kötü olduğuna dair söylemlerde bulunmasına rağmen 5 yıldızlı termal bir otelde kongre kararı alması ise tartışmalara neden oldu.

Öte yandan, mevcut Başkan Erhan geçtiğimiz aylarda 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediyelere tarım alanında faaliyet gösteren şirketi üzerinden kestiği faturalarla gündeme gelmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.