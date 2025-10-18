CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı 39. kongeresi yarın gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Erhan ile eski CHP Merkez İlçe Başkanı Ömer Akyıldız ve Hasan Karadeniz seçimde yarışacak. Seçimde 371 delegenin oy kullanması bekleniyor.

Seçim kararının alınmasının ardından kongrenin kentteki 5 yıldızlı otelde yapılacak olması ise tartışmaları da beraberinde getirdi.

Özellikle mevcut Başkan Erhan ve yönetiminin haftalık düzenli olarak gerçekleştirdiği basın toplantılarında ülke ekonomisinin kötü olduğuna dair söylemlerde bulunmasına rağmen 5 yıldızlı termal bir otelde kongre kararı alması ise tartışmalara neden oldu.

Öte yandan, mevcut Başkan Erhan geçtiğimiz aylarda 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediyelere tarım alanında faaliyet gösteren şirketi üzerinden kestiği faturalarla gündeme gelmişti.