CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, otopark ücretlerini yeni yıldan itibaren yüzde 100-185 oranında artırma kararı aldı. Buna göre, 2025 yılı için 0-12 saat aralığında 70 TL olan açık alan otopark ücreti yüzde 185 zamlanarak 1 Ocak 2026'dan itibaren 200 TL'ye çıktı.

Zamlı tarife, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm İzelman otoparklarında 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmaya başladı.

FATURAYI VATANDAŞA KESTİLER

İşçilerin ikramiye ve maaşlarını ödemekte dahi zorlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, açığı kapatmak için faturayı İzmirlilere kesti.

15 BİNE YAKIN OTOPARK VAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman şirketi tarafından işletilen 6 yeraltı, 2 tam otomatik olmak üzere toplam 22 kapalı otopark bulunuyor. Bu otoparklar toplam 9 bin 64 araç alıyor. İZBB bünyesindeki otoparkların bununla da sınırlı olmadığı biliniyor. İzmir'in Göztepe Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki apartman altlarında bulunan abone otoparklarının sayısının ise bin 955 olduğu biliniyor.

Buna ilave olarak kent genelinde 3 bin 778 araçlık açık otopark bulunuyor. İzmir genelinde açık ve kapalı otoparkların toplamı ise 14 bin 797'yi buluyor.