İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0349
  • EURO
    50,4697
  • ALTIN
    6070.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Faturayı vatandaşa kestiler! CHP'li belediyeden otoparklara yüzde 185 zam
Güncel

Faturayı vatandaşa kestiler! CHP'li belediyeden otoparklara yüzde 185 zam

Borç batağında olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak şekilde otopark ücretlerine yüzde 185 oranında fahiş zam yaptı. Karar tepki çekti.

HABER MERKEZİ2 Ocak 2026 Cuma 12:46 - Güncelleme:
Faturayı vatandaşa kestiler! CHP'li belediyeden otoparklara yüzde 185 zam
ABONE OL

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, otopark ücretlerini yeni yıldan itibaren yüzde 100-185 oranında artırma kararı aldı. Buna göre, 2025 yılı için 0-12 saat aralığında 70 TL olan açık alan otopark ücreti yüzde 185 zamlanarak 1 Ocak 2026'dan itibaren 200 TL'ye çıktı.

Zamlı tarife, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm İzelman otoparklarında 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmaya başladı.

FATURAYI VATANDAŞA KESTİLER

İşçilerin ikramiye ve maaşlarını ödemekte dahi zorlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, açığı kapatmak için faturayı İzmirlilere kesti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

15 BİNE YAKIN OTOPARK VAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman şirketi tarafından işletilen 6 yeraltı, 2 tam otomatik olmak üzere toplam 22 kapalı otopark bulunuyor. Bu otoparklar toplam 9 bin 64 araç alıyor. İZBB bünyesindeki otoparkların bununla da sınırlı olmadığı biliniyor. İzmir'in Göztepe Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki apartman altlarında bulunan abone otoparklarının sayısının ise bin 955 olduğu biliniyor.

Buna ilave olarak kent genelinde 3 bin 778 araçlık açık otopark bulunuyor. İzmir genelinde açık ve kapalı otoparkların toplamı ise 14 bin 797'yi buluyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.