Favipiravir nedir, ne işe yarar? Çin'den Corona virüse karşı Favipiravir çözümü!

18 Mart 2020 Çarşamba 11:33 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 11:33

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs sebebi ile tedavi araştırmaları devam ederken sevindirici bir gelişme yaşandı. Çin’de başlayan corona virüs hastalığının etkisini azaltabilecek bir ilaç tespit edildi. Çin’den gelen açıklamaya göre; etken maddesi Favipiravir olan ilacın corona virüsün iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı. Favipiravir ilacının corona virüse etkisi Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin tarafından açıklanırken vatandaşlar internet üzerinden “Favipiravir nedir, içeriği nedir?” “Favipiravir etken maddesini içeren ilaçlar ve muadilleri nelerdir?” gibi soruların yanıtlarını arıyor.

İşte Çin Ankara Çin Büyükelçiliği’nden gelen açıklama;

Corona virüs salgını ile mücadele devam ederken hastalığın tedavisi ile ilgili çalışmalar da yapılmaya devam ediyor.

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi başkanı Zhang Xinmin, Favipiravir adlı ilacın corona virüsü üzerinde ciddi şekilde etkili olduğunu açıklamasının ardından Favipiravir etken maddesi olan ilaç vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlanddı. Peki Favipiravir nedir, ne işe yarar? Corona virüs tedavisinde etkili mi?

FAVİPİRAVİR NEDİR?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya’da tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.

İYİLEŞME SÜRECİNİ KISALTIYOR

Çin’de yapılan araştırmaya göre “Favipiravir” isimli ilaç, hafif ve düzenli vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indiriyor.

TEŞHİS VE TEDAVİLERDE KULLANILACAK

2014 yılında Japonya tarafından bulunan ve klinik kullanım için onay alan ilacın yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediği kanıtlanan Favipiravir adlı ilacın kullanımının Corona virüs hastalarının teşhis ve tedavi süreçlerinde kullanılması bekleniyor.

Sözkonusu ilacın yanısıra lorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in de hastalar üzerinde test edildiği öğrenildi.