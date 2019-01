Fazıl Say'ın kaleme aldığı 'toplumsal uzlaşı' içerikli paylaşımı yoğun ilgi gördü

Sanatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Truva Sonatı'nın Ankara prömiyerine katılmasıyla ilgili yöneltilen çeşitli yorumlara "Özeleştiri Konusu" başlıklı bir açıklama yaptı.

"Yıkan da yaratan da biziz şu sevilesi dünyada" yazılı görselle paylaşılan mesaja, sosyal medya kullanıcılarından 50 bine yakın beğeni gelirken, yaklaşık 3 bin de yorum yapıldı.

Say, geçen sene "Ülkemde yaşayabilmek, sanatımı yapabilmek istiyorum" başlıklı bir yazı kaleme aldığını anımsatarak, "Sayın Erdoğan'ın annemin vefatındaki taziye telefonundaki ses tonunda da sezinledim, bir uzlaşı kapısı aralanmak istiyordu. Sadece Fazıl Say için değil, tüm sanat camiası, hatta toplumun tüm kültürel ögeleri açısından, Erdoğan'ın içine sinmeyen bir şeyler vardı. Nitekim pek çok konuşmasında ve sıklıkla, 'Biz kültür ve eğitim konularında maalesef başarılı olamadık.' diyordu. Bu bir öz eleştiridir." ifadesine yer verdi.

"İnsanız hata yaparız. Hatayı düzeltmek ise erdemdir"

Toplumsal uzlaşıya dikkati çeken Say, "Hayatta hatalar yapılabilinir, Erdoğan da, Say da Ahmet, Mehmet de yapar. İnsanız hata yaparız. Hatadan dönmek, hatayı düzeltmek ise erdemdir, insani bir durumdur. Fazıl Say da pek çok hata yapmıştır hayatında. Haklı olduğu konularda bile üslup yanlışı yapmıştır, haksız duruma düşmüştür. Pek çok haksızlığa da uğramıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Her şey bir yana, umutlarımız olmadan nasıl yaşayacağız? Geleceğe nasıl bakacağız?" sorularını yönelten sanatçı, şunları kaydetti:

"Bir ülke, kendi yüksek kültürü, halk müziği, sanat musikisi, batı müzikleriyle yerelden evrensele, muhteşem adımlar atabilecekken, sentezlerle dünyaya katkı sağlayabilecekken, kendi farklılıkları arasında kültürlerarası köprüler kurabilecekken, tuhaf bir uçuruma sürüklenmekte ve hepimiz düşeceğiz. Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim. Bu ilk buluşmanın Beştepe'de değil, benim konserimde olması gerektiğini direttim."

"Türkiye için doğru bulduğum şeyi deniyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konsere kabine üyelerinin yanı sıra ABD'li Senatör Lindsey Graham ile geldiğini hatırlatan Say, "Ülkemizde kültürün, sanatın özgür olması, toplumsal uzlaşıların umut ışığı yakması gerekmekte. Ben özgürlükçüyüm. Özgürce yaşayabilmeliyiz. Birbirimizi anlayabilmeli, dostluk eli uzatabilmeliyiz. Bakın, yerelden evrensele, Türkiye'de herkesin medarı iftiharı olabilecek yerlere varabiliriz. Belki de başaramayız ama en azından ben Türkiye için doğru bulduğum şeyi deniyorum." ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar haklı ve doğrusun"

Paylaşıma gelen yorumlar arasında, Fazıl Say'ın yaklaşımını eleştirenlerin yanı sıra çok sayıda destek mesajı da dikkati çekti.

Gazeteci yazar Yazgülü Aldoğan, sanatçının sonuna kadar haklı ve doğru olduğunu belirterek, "Seni seviyoruz. O gece Erdoğan'ın ailesi ve bakanlarıyla konserine gelmesine ne kadar mutlu olduysam saçma sapan eleştirilere ve yorumlara da o kadar kızdım, üzüldüm!" şeklinde görüşlerini aktardı.

"Bir devlet yöneticisi, bir sanatçının konserine gitmiş. Tabii ki saygı gösterilecek." diyen Aldoğan, "Eminim ki o da çok etkilenmiştir. Doğru bildiğin yolda devam et. Arkandayız." değerlendirmesinde bulundu.