Feci çarpışma sonrası acı tablo: SUV'daki yolcu kurtarılamadı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan SUV tipi araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 16:42 - Güncelleme:
Feci çarpışma sonrası acı tablo: SUV'daki yolcu kurtarılamadı
ABONE OL

Otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde H.G. yönetimindeki 34 BZN 727 plakalı SUV tipi araç, önünde seyreden H.E. idaresindeki 33 AZD 564 plakalı tıra çarptı.

Kazada sürücü ile yanındaki F.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde F.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan H.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

