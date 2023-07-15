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Feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Almanya'dan tatil için memleketleri Sivas'a gelen gurbetçi aile yaşanan trafik kazasında içerisinde bulundukları ticari takside can verdi.

IHA15 Temmuz 2023 Cumartesi 07:30 - Güncelleme:
Feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre kaza saat 06.30 sularında Sivas-Erzincan Karayolu şehir geçişi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Kavşağında meydana geldi. Kazada Erzincan istikametine gitmekte olan Emrah Gürbüz idaresindeki 28 ACA 910 plakalı kamyon kavşağa girmekte olan Engin Polat idaresindeki 28 T 0979 plakalı ticari taksiye çarparak önünde sürükledi. İlk belirlemelere göre taksinin içerisinde bulunan sürücü ve tatil için Almanya'dan memleketleri Sivas'a gelip evlerine gitmek için otogardan taksiye binen Abdulkadir Ünsal (45), Zeynep Ünsal (37), Zeynep Bilge Ünsal (12) vefat etti. Ayşe Buğlem Ünsal (10) ise ağır yaralandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay olay yerinde inceleme yaptılar. Şimşek olay yerinde yaptığı açıklamada taksi sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

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