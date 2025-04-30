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Feci kaza anı kamerada! 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Giresun'da meydana gelen feci kazada ağır yaralanan Gizem Yaşar Çolaker (36), 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, Çolaker'in ölümünün ardından başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

IHA30 Nisan 2025 Çarşamba 16:25 - Güncelleme:
Feci kaza anı kamerada! 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Kaza, geçtiğimiz hafta Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Parkı mevkiinde meydana geldi. Özel bir bankada çalıştığı öğrenilen Gizem Yaşar Çolaker, araçtan indikten sonra üst geçide yöneldiği sırada, emniyet şeridinde hızla ilerleyen Ç.K. yönetimindeki sivil polis aracı tarafından metrelerce savrularak ağır yaralandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çolaker, 7 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hızla gelen polis aracının çarpma anı ve kadının savrulması net şekilde görülüyor.

Çolaker'in ölümünün ardından başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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