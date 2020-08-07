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Feci kaza! Hindistan uçağı iniş sırasında ikiye bölündü

Hindistan'ın Kerala eyaletinde içinde 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, iniş sırasında pistin dışına çıkarak ikiye bölündü.

AA07 Ağustos 2020 Cuma 18:49 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 19:09
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Hindistan'ın Kerala eyaletinde Air India Express şirketine ait içinde 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, iniş sırasında pistin dışına çıkarak ikiye bölündü.

NDTV kanalındaki habere göre, Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak Calicut Havalimanına iniş sırasında yerel saatle 19.40’ta pistin dışına çıktı.

Uçak pilotlarından birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, yaralananların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala'da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi.

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