İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2020 Perşembe / 8 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3382
  • EURO
    8,6726
  • ALTIN
    458.243
  • BIST100
    1108.29
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Feci kaza! Freni patlayan kamyondan atladı iki aracın altında kalarak hayatını kaybetti
Güncel

Feci kaza! Freni patlayan kamyondan atladı iki aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Antalya'da freni patlayan kamyonda yolcu olarak bulunan bir kişi, yola atlayarak kurtulmaya çalıştı ancak arkadan gelen iki aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Bir süre sonra kayalıklara çarparak devrilen kamyonun sürücüsü ise yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

IHA27 Ağustos 2020 Perşembe 16:47 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 16:47
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa İpek’in kullandığı 07 NNP 72 plakalı domates yüklü kamyonun, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi’nde freni patladı. Bu sırada kamyonda yolcu olarak bulunan Zafer Coşkun kamyondan atlayarak kurtulmaya çalıştı. Yola düşen Coşkun’un üzerinden iddiaya göre arkadan gelen kamyonet ve ticari araç geçti. İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayalıklara çarptıktan sonra devrilen kamyonun sürücüsü Mustafa İpek ise yaralı olarak kamyondan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili kamyonet ve ticari araç şoförü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.