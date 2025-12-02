İSTANBUL 15°C / 7°C
Güncel

Feci kaza: İki genç hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde kontrolden çıkan ve park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 genç hayatını kaybetti.

IHA2 Aralık 2025 Salı 06:37
Feci kaza: İki genç hayatını kaybetti
ABONE OL

Kaza, Araban ilçesi Kale Mahallesi TMO önünde meydana geldi.

İddiaya göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarptı.

Feci kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde araçta bulunan Tunahan Yiğit ile Mehmet Çetinpolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden iki gencin cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

