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Feci kaza: Motosiklet çarptı, midibüsün altına girdi!

Bayrampaşa'da motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın park halindeki bir midibüsün altına girdi.

DHA20 Ekim 2022 Perşembe 07:12 - Güncelleme:
Feci kaza: Motosiklet çarptı, midibüsün altına girdi!
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Kaza saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü 50. Yıl Caddesi'nde ilerlerken yolun karşı tarafına geçmek isteyen kadına çarptı.Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savrularak yaralanırken, motosikletin çarptığı kadın ise park halindeki midibüsün altına girdi. Yoldan geçenler yaralıların yardımına koşarken, durum 112 acil çağrı merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri midibüsün altından çıkardığı yaralı kadını sağlık ekiplerine teslim etti. Motosiklet sürücüsü ile yaralanan kadına yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere götürüldü. Kazaya karışan motosiklet bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza sonrası yaşananlar başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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