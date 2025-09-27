İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2025 Cumartesi / 5 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Feci kaza! Otomobil hurda yığınına döndü: 2 ölü
Güncel

Feci kaza! Otomobil hurda yığınına döndü: 2 ölü

Zonguldak-Alaplı karayolunun Taşbaşı mevkisinde gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

IHA27 Eylül 2025 Cumartesi 07:19 - Güncelleme:
Feci kaza! Otomobil hurda yığınına döndü: 2 ölü
ABONE OL

Kdz. Ereğli istikametinden Akçakoca yönüne seyir halinde olan 46 BA 791 plakalı Opel marka otomobil, sürücü Efe Kaan Güney'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye katlanırken, sürücü Güney ile yanındaki Furkan Sönmez olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçta sıkışan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güney ve Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.