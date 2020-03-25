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Feci kazada 5 kişi yaralandı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı.

IHA25 Mart 2020 Çarşamba 12:34 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 12:34
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Edinilen bilgiye göre, Erzurum Yakutiye Belediyesi DGM kavşağında meydana gelen trafik kazasında Yoncalık Caddesi’nden Medrese Caddesine seyreden 25 FF 522 plakalı cezaevi personelini taşıyan servis minibüsü ile Tebrizkapı semtinden Cumhuriyet Caddesine seyreden 81 FB 027 plakalı sebze yüklü minibüs çarpıştı.

Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada servis minibüsünde bulunan yolculardan biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekicilerle bölgeden alındı. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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