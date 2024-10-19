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6 kişi hayatını kaybetmişti: Şoförün ifadesi ortaya çıktı

Aksaray'da devrilen tur otobüsünde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı kazada, şoför Nurhan Hazer, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hazer'in, ifadesinde 'Güneş gözümü aldığı için bariyerlere çarptım. Sonra da otobüs devrildi' dediği belirtildi.

AJANSLAR19 Ekim 2024 Cumartesi 07:53 - Güncelleme:
6 kişi hayatını kaybetmişti: Şoförün ifadesi ortaya çıktı
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Kaza dün sabah erken saatlerde Aksaray-Ankara Karayolu Acıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Bandırma'dan yola çıkan Nurhan Hazer (60) idaresindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaklaşık 70 metre sürüklenip şarampole devrildi. Kazada 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı.

ŞOFÖRDEN 'GÜNEŞ GÖZÜMÜ ALDI' ALDI İDDİASI; TUTUKLANDI

Şoför Nurhan Hazer, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hazer'in, ilk ifadesinde "Güneş gözümü aldığı için bariyerlere çarptım. Sonra da otobüs devrildi" dediği öğrenildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının kazayla ilgili sürdürdüğü soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

- EMNİYET KEMERİ TAKINCA, HAFİF YARALANDI

Kazada hafif yaralanan yolculardan Nermin Arslan, AA muhabirine, Aksaray'a yaklaştıkları anda kazanın meydana geldiğini söyledi.

"ŞOFÖR ÇEKİRDEK ÇİTLİYORDU"

Balıkesir'den Kapadokya'ya geziye gittiklerini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Şoförün tam arkasındaki ilk koltukta oturuyordum. En son molayı saat 05.40 gibi verdik. Yaşlı teyze namaza gitti, orayı hatırlıyorum. Şoförümüz hiç uykulu gibi durmuyordu. Molada da gördüm, sürücüyü iyiydi. Sonra kaza nasıl oldu bilmiyorum. Sonrasını uyumuşum, hatırlamıyorum. Şoför çekirdek çitliyordu, evet gördüm. Biz "Herhalde uykusu gelmesin diye yiyor" diye düşündük. Biz çekirdeğin sesinden anladık. Bizim emniyet kemerimiz takılıydı."

Rafet Ertaşkın ise havanın yeni aydınlanmaya başladığı sıralarda kazanın meydana geldiğini belirterek, "Bariyerlere çarptığımızı ve takla atmaya başladığımızı hatırlıyorum. Eşim kemerini takmıştı, kazadan sonra onu çıkardık. Bunları hatırlıyorum." diye konuştu.

Katliam gibi kaza böyle görüntülendi

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