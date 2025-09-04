İSTANBUL 30°C / 22°C
  Feci kazada araçlar alev topuna döndü: Yanarak can verdiler
Güncel

Feci kazada araçlar alev topuna döndü: Yanarak can verdiler

Karabük'ün Eflani ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kafaya kafaya çarpışan iki otomobilin alev aldığı anlar cep telefonuna yansıdı.

4 Eylül 2025 Perşembe 21:58
Feci kazada araçlar alev topuna döndü: Yanarak can verdiler
Eflani-Kastamonu Daday kara yolu, Kababayır mevkisinde M.O. yönetimindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 19 DU 827 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından iki otomobilde yangın çıktı, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CESETLER ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, görevliler yaptıkları kontrolde sürücü Y.Y. (44) ile aynı otomobildeki Z.Y. (64) ve Z.Y'nin (16) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü M.O. (43), N.O. (39), Ö.F.O. (10) ve Y.O. (15) ile diğer otomobildeki H.Y. (18) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların ve cenazelerin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.

