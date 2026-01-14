İSTANBUL 8°C / 7°C
  Feci kazanın adresi Osmaniye: Çok sayıda yaralı var
Osmaniye'de işçi taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce yaralılar en yakın hastanelere kaldırıldı.

IHA14 Ocak 2026 Çarşamba 18:51 - Güncelleme:
Kaza, saat 15.00 sıralarında Toprakkale karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toprakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

