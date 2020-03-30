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Feci olay: Nefes borusuna yoğurt kaçan minik Ela hayatını kaybetti

ANTALYA'da, nefes borusuna yoğurt kaçan Suriyeli 1 yaşındaki Ela İbrahim, hayatını kaybetti.

DHA30 Mart 2020 Pazartesi 12:40 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 12:40
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Olay, dün akşam saatlerinde Finike ilçesinde meydana geldi. Suriyeli İbrahim ailesinin kızları Ela, yoğurt yerken aniden fenalaştı. Nefes almakta zorluk çeken Ela, ailesi tarafından Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak minik Ela, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Ela İbrahim'in, nefes borusuna kaçan yoğurt nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Babası İbrahim İbrahim tarafından morgdan alınan minik Ela'nın cenazesi, torağa verilmek üzere Finike'ye götürüldü.

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