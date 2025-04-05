İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2025 Cumartesi / 7 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Feci ölüm! Devrilen tırın altında kaldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen tırın altında kalan otomobilin sürücüsü öldü, babası yaralandı.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 08:17 - Güncelleme:
Feci ölüm! Devrilen tırın altında kaldı
ABONE OL

N.K. idaresindeki 31 APJ 75 plakalı tır, Gediz - Kütahya kara yolunun 17. kilometresinde, henüz bilinmeyen nedenle karşı şeride geçerek, Ramazan Şakir Yılmaz'ın (21) kullandığı 43 UZ 557 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tırın altında kalan otomobil sürücüsü Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan baba İbrahim Yılmaz (50) ise sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü N.K, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.