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Feci ölüm: Kıyafeti patoz dolanan kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde evinin bahçesinde kıyafeti patoz ile traktör miline dolanan 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

IHA1 Mart 2024 Cuma 09:38 - Güncelleme:
Feci ölüm: Kıyafeti patoz dolanan kadın hayatını kaybetti
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Feci olay, Erenler ilçesi Epçeller Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Aynur Çorbacıoğlu'nun evinin bahçesinde çalıştığı esnada kıyafeti patoz ile traktör miline dolandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vücudunun bir bölümünün parçalandığı öğrenilen talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Çorbacıoğlu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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