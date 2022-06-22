İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2022 Çarşamba / 23 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3551
  • EURO
    18,3904
  • ALTIN
    1026.36
  • BIST100
    2574.3
Güncel

Fed Başkanı Powell'dan faiz ve enflasyon mesajı

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, enflasyondaki yükselişin şaşırttığını ve daha fazla sürprizle karşılaşılabileceğini belirtti.

22 Haziran 2022 Çarşamba 17:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Powell, ABD ekonomisinin sert finansal önlemleri aşabilecek kapasitede gücü olduğunu belirterek, yüzde 2 enflasyon hedefinin hala geçerli olduğunu söyledi.

Sözlerine ek olarak "Enflasyon yukarı yönlü olarak şaşırttı ve daha da şaşırtabilir, ancak Fed gelen verilere ve görünümün gelişimine göre buna yanıt vermeye devam edecek.

Fed faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olacağını öngörüyor. Fed'in faiz patikasını değiştirmesi için enflasyonun yavaşladığına dair kanıt görmesi gerekli" açıklamalarını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.