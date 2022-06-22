Fed Başkanı Powell'dan faiz ve enflasyon mesajı

Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Powell, ABD ekonomisinin sert finansal önlemleri aşabilecek kapasitede gücü olduğunu belirterek, yüzde 2 enflasyon hedefinin hala geçerli olduğunu söyledi.

Sözlerine ek olarak "Enflasyon yukarı yönlü olarak şaşırttı ve daha da şaşırtabilir, ancak Fed gelen verilere ve görünümün gelişimine göre buna yanıt vermeye devam edecek.

Fed faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olacağını öngörüyor. Fed'in faiz patikasını değiştirmesi için enflasyonun yavaşladığına dair kanıt görmesi gerekli" açıklamalarını yaptı.