Hitler vahşetinden Türkiye'ye sığındılar! Federal Almanya Türkiye'de kuruldu

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Federal Almanya Türkiye'de kuruldu! Hitler vahşetinden kaçıp Türkiye'ye sığındılar

Tarih boyunca birçok medeniyete kucak açan Türkiye, Nazi soykırımından kaçan Alman Yahudilerine de kucak açtı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yüzlerce Alman bilim insanı Atatürk Türkiye’sine sığındı. Dahası, Hitler zulmünden sonra Almanya’nın yeniden kurulması hakkındaki bildirinin Ankara’da yazılmış olmasından dolayı, siyasi uzmanlara göre Federal Almanya, Ankara’da kuruldu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Yahudi soykırımından önce sayıları dokuz milyonu bulunan Avrupalı Yahudilerin neredeyse üçte ikisi öldürüldü. Savaş öncesi Polonya’da tahmin edilen Yahudi nüfusunun 3 milyon 300 bin olduğu, neredeyse 3 milyonunun ise öldürüldüğü tahmin ediliyor.
 
Nazi dönemi Almanya’sında 3 bin 100 bilim insanı işten atıldı. Hitler zulmünden kaçan yaklaşık 700 bilim insanı Atatürk Türkiye’sine sığındı. Konuyla ilgili “Haymatlos-Dünya Bizim Vatanımız” ismiyle kitap kaleme alan araştırmacı yazar Kemal Yalçın, Nazi Almanya’sından kaçan bilim insanlarının Türkiye’yi ikinci vatan gibi gördüklerini belirtti. İşte Türkiye’ye sığınan bilim insanlarının hikâyeleri...
 
ALMAN DÜŞÜNCE DÜNYASINA EDEBİYATIMIZDAN ÇEVİRİLER YAPTI
 
Alman düşünce dünyasına edebiyatımızdan çeviriler yapan Cornelius Bischoff, Nazi zulmünden annesi ve kız kardeşiyle birlikte İstanbul’a geldiğinde çocuktu. Bischoff, Nazi polisinin elinden kıl payı kurtuldu. Bischoff, çocukluğu ve gençliğini İstanbul’da geçirdi. Daha sonra Çorum’a göç ederek burada Anadolu halkını da tanıdı. Bischoff, Türkçeyi yaşayarak öğrendi ve edebiyatımızdan önemli çeviriler yaptı.
 
TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERE ÖNEMLİ KATKIDA BULUNDU
 
Almanya’dan Türkiye’ye gelen önemli bilim insanları arasında yer alan Ord. Prof. Dr. Ernst Eduard Hirsch, Frankfurt Üniversitesi’nde hukukçuydu. Nazi döneminde gördüğü baskılardan dolayı üniversitesini terk etmek zorunda kalmıştı.
 
İstanbul Üniversitesi’nden sonra Ankara Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’ne de büyük katkılarda bulunan hukukçu Hirsch, Türkiye’yi ikinci vatanı olarak görmüş, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmişti.
 
FEDERAL ALMANYA ANKARA’DA KURULDU
 
1933 yılına kadar Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’de milletvekilliği yapan şehir planlamacısı Prof. Ernst Reuter, 12 yıl boyunca Türkiye’ye sığındı. Reuter, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin yapılanmasına önemli katkılarda bulundu.
 
Reuter, 1943 yılında altı Alman bilim insanıyla “Alman Özgürlük Birliği”ni kurdu. Birlik, Hitler zulmünden sonra Almanya’nın tekrar kurulması üzerine çalıştı. Farklı ülkelerde yaşayan Alman bilim insanlarına gönderilen bildiri Ankara’da yazıldı. Bu yüzden siyasi uzmanlara göre Federal Almanya, Ankara’da kuruldu.
 
DÜNYANIN ÖNEMLİ MÜZİSYENLERİ TÜRKİYE’YE SIĞINDI
 
Nazi rejiminden Türkiye’ye sığınan mimar Clemens Holzmeister, tiyatro-opera yönetmeni Carl Ebert, dünyanın en önemli müzisyenleri arasında gösterilen Ernst Praetorius, Paul Hindemith ve Eduard Zuckmayer de yer almaktadır.

Türk ve Ukraynalı milletvekillerinden dostluk maçı

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