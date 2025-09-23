Felaket anlarını anlattı! ''Annemin saçlarının, kollarının yandığını gördüm''

Bursa'nın Karacabey ilçesinde dün gece çıkan yangında annesi, halası ve torununu kaybeden yüzü, eli ve ayaklarından yaralanan Kifayet Acaroğlu, hastanedeki tedavisinin taburcu edildi.

Evin sahibi Kifayet Acaroğlu, yangında vefat eden halası depremzede Müesser Ar'ın misafir olarak kendilerinde kaldığını aktararak annesi Berguzer Kaplan'ın da Alzheimer hastası olduğunu söyledi.

Yangından önce balkonda kızının işten gelmesini beklediğini belirten Acaroğlu, o sırada mutfakta ocağa çay koyduğunu anlattı.

Acaroğlu, evin içinden çıtırtı sesi duyduğunu, televizyonun yanındaki koltuğun kenarının yanmaya başladığını gördüğünü dile getirerek, "Battaniye almaya gittim. Yan odada da 6 ve 3 yaşlarında iki torunum vardı. Onların çığlıkları oldu. Battaniye aldım, söndürmeye çalıştım, yapamadım. Sonra tavandan üzerime bir şeyler döküldü. Diğer odadaki torunlarımı zor dışarı attım. Annem, halam ve torunum balkonda kaldı. Aşağı indim annemin saçlarının, kollarının yandığını gördüm." diye konuştu.

Daha sonra itfaiye ekiplerinin geldiğini ve yangına müdahale ettiğini belirten Acaroğlu, şunları kaydetti:

"İtfaiye ekipleri merdiven kullanmadılar. Hortumu yan binadan yukarı çektiler. Devletin bu konuyu araştırmasını istiyorum. Savcılığa suç duyurusunda da bulundum. Eğer bir ihmal varsa şikayetçiyim. İtfaiye aracı bahçeye kadar girebilirdi. En azından bahçeden merdiveni çıkarabilirlerdi. Annemin, halamın ve torunumun balkonda olduklarını bağırdım. Merdiveni balkona dayasalardı en azından bu kadar yanmazlardı. Ev kira, kalacak yerim yok. Çocukların babaları yok, anneleri cezaevinde."

"BALKONDAN İÇERİ GİREMEMİŞLER"

Annesini kaybeden İsmail Kaplan da yangının doğal gaz patlaması nedeniyle olmadığını, olay anında içeri giren ekibin koltuğun kenarında çakmağın olduğunu ve televizyon kablosunun eridiğini ifade ettiğini aktardı.

Yangın nedeniyle oluşan basınçla camların kırıldığını ve alevlerin dışarı çıktığını belirten Kaplan, "Annem, halam ve torunu o anda balkondaymış. Balkondan içeri girememişler. Patlama nedeniyle alevler onların üstüne doğru gelmiş. Komşular atlamalarını istemiş. Onlar da atlayamamış, içeri kaçmışlar." dedi.

Kaplan, evin içindeki tavan kaplamalarının yandığını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tavan kaplamaları annemin üstüne geliyor. Annemin saçları yanıyor. O sırada Müyesser hala anneme sarılıyor ve bağırmaya başlıyor. O sırada kız kardeşim diğer torunları koridora atmış ama Hasan Emir annemin kucağında olduğu için onu alamamış. Annem ile kardeşimin yüzleri yanmış. Battaniye aramış, söndürmek için çabalamış ama yeterli olamamış. İtfaiye olay yerine geç gelmiş. Kız kardeşim defalarca 'Balkona merdiven ile çıkıp onları çıkarın' demelerine rağmen onlar apartmanın içinden girip o şekilde müdahalede bulunmak istemişler. Burada bir zaman kaybı olmuş. Eğer balkondan çıksalardı annem ile halam ve torunu kurtarma ihtimalleri daha yüksekti. O nedenle gerekli araştırmaların yapılmasını istiyorum."

Bursa'nın Karacabey ilçesinde dün gece, Saadet Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sarmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında Berguzer Kaplan (81), Müyesser Ar (88) ve Hasan Emir Efe Çorapçı (2) hayatını kaybetmişti. Yangından yaralı kurtulan 5 kişi de hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.