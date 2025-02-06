Felaketin izleri elbirliğiyle silindi! 85 milyon Adıyaman'da bir olacak

Türkiye, 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan 11 şehirde dünyanın en büyük konut seferberliğine imza attı. İki yılda 201 bin 580 konut ve işyeri hak sahiplerine verildi. Bu yıl sonuna kadar toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm teslim edilecek.

Türkiye, 6 Şubat 2023'te en acı gecelerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. K.Maraş'la birlikte Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da büyük yıkım yaşandı. 9 saat sonra Elbistan merkezli 7.6'lık deprem acıya acı kattı. 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi. 518 bin konut yıkıldı veya ağır hasar aldı.

182 BİN PERSONEL

Şehirlerin altyapıları da zarar gördü. 'Asrın felaketi'nin ardından devlet-millet el ele verdi. Dünyanın en büyük konut seferberliği başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde, 11 ildeki toplam 3 bin 481 şantiye kuruldu; 182 bin personel aralıksız çalıştı. Bugüne kadar 169 bin 171 konut, 149 işyeri ve 32 bin 260 köy evi olmak üzere toplam 201 bin 580 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. 2025 yılı sonunda 358 bin 859 konut, 31 bin 307 işyeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

2.6 TRİLYON LİRALIK SEFERBERLİK

İletişim Başkanlığı, iki yıllık sürecin detaylarıyla ele alındığı 'Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları' adlı kitap hazırladı. Takdim yazısını kaleme alan Başkan Erdoğan, "Verdiğimiz sözlerin gereğini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için ilk günden itibaren yılmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam ettik" ifadesini kullandı. Erdoğan, toplam 2.6 trilyon lira, bugünkü kurla 75 milyar dolar tutarında harcama yapıldığına işaret etti.

FELAKETİN EN DOĞAL ANITI

Hatay Altınözü'nde fay hattının ikiye ayırdığı 33 dönümlük zeytinlik, asrın felaketinin büyüklüğünü anlatan acı bir hatıra olarak kaldı. Halit Kandemir, 300 metrelik dev yarığı her gördüğünde aynı korkuyu yaşadığını söyledi.

İNDERE'DEKİ DEV ŞANTİYEYE ZİYARET

Başkan Erdoğan'la beraberlerindeki heyet bugün Adıyaman İndere'deki Emlak Konut şantiyesini ziyaret edecek. 5 milyon metrekarelik alanda 16 bin 830 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Bugüne kadar 16 bin 331 konut kurası çekilerek hak sahipleri tespit edildi. Erdoğan, Adıyaman merkezde tamamlanan çarşıyı da ziyaret edecek.

MALATYA

26 bin 325 konut ve iş yeri teslim edildi.

79 bin 420 bağımsız bölüm teslim edilecek.

ADANA

6 bin 817 konut ve iş yeri teslim edildi.

HATAY

46 bin 167 konut ve işyeri teslim edildi.

153 bin 248 bağımsız bölüm teslim edilecek.

OSMANİYE

7 bin 337 konut ve işyeri teslim edildi.

12 bin 218 bağımsız bölüm teslim edilecek.

K.MARAŞ

34 bin 630 konut ve işyeri teslim edildi.

74 bin 187 bağımsız bölüm teslim edilecek.

ELAZIĞ

8 bin 834 konut ve iş yeri teslim edildi.

13 bin 142 bağımsız bölüm teslim edilecek.

KİLİS

2 bin 156 konut ve işyeri teslim edildi.

2 bin 861 bağımsız bölüm teslim edilecek.

DİYARBAKIR

7 bin 920 konut ve iş yeri teslim edildi.

17 bin 577 bağımsız bölüm teslim edilecek.

ŞANLIURFA

7 bin 513 konut ve işyeri teslim edildi.

14 bin 735 bağımsız bölüm teslim edilecek.

GAZİANTEP

22 bin 475 konut ve işyeri teslim edildi.

29 bin 500 bağımsız bölüm teslim edilecek.

ADIYAMAN

31 bin 406 konut ve iş yeri teslim edildi.

43 bin 573 bağımsız bölüm teslim edilecek.

Teslim edilen konut sayısı: 201 bin 580 Yıl sonuna kadar teslimi hedeflenen konut sayısı: 452 bin 983

ELLERİMLE KAZDIM CESEDİNİ ÇIKARDIM

Hatay'daki ailesinin yanına giden 1.5 yıllık eşi Didem Seda Bilgin'i kaybeden itfaiye eri Bekir Bilgin, hayatının en acı gününü anlattı: "Trabzon'dan 26 saat sonra olay yerine ulaştım. Hatay'ı avcumun içi gibi bilirim ama evi sağlam kalan çınar ağacı sayesinde bulabildim. Enkazda 3 gün çalıştım, enkazı ellerimle kazıp eşimin, baldızımın ve bebeğinin cansız bedenini çıkardım. Ailemden 8 kişiyi kaybettim."

İKİ YILDA 70 BİN ARTÇI

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, depremlerden etkilenen 11 kentte 2 yılda 70 binden fazla artçı sarsıntı yaşandığını söyledi. Ender görülen yoğun sismik hareketlilik yaşandığını belirten Özmen, bölgede en fazla depremin Kahramanmaraş'tan sonra Malatya'da yaşandığını belirtti.

85 MİLYON ADIYAMAN'DA BİR OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde ağır yara alan Adıyaman'da anma töreni düzenleyecek. 'Bir Oluruz' temalı törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri de katılacak. Kur'an tilaveti ile birlikte duaların edileceği törende '6 Şubat Ağıdı' dinletilecek. 11 ilden birer aileye yeni evlerinin anahtarı teslim edilecek. Sinan Akçıl, 6 Şubat için bestelediği "Birlikte Başaracağız" şarkısını seslendirecek. Öte yandan Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da bugün yapılacak anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla eğitime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de idari izinli sayılacak.

'EVDE ARTIK GÜVENDEYİZ'

Depremzede Mehmet Gürbostan "Evler bize güven veriyor. Bu evler devlet ile millet el ele verdiğinde neleri başarabileceğinin en büyük kanıtı" diye konuştu.

FELAKETİN MERKEZİNDE YARALAR SARILDI

Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş küllerinden doğuyor. Depremzedeler kentin en sağlam bölgelerinde yapılan yeni evlerinde güvenle oturmanın mutluluğunu yaşıyor. AKŞAM'a konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer "Şehrin genelinde 174 bin 145 bağımsız birimin temeli atıldı. 34 bin 600 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 2025 sonunda yeni bir Kahramanmaraş inşa etmiş ve tüm konutları teslim etmiş olacağız" dedi.

ÖRNEK PROJE ÖZBEK KÖYÜ

Kahramanmaraş'ta 20'nin üzerindeki köy yeniden inşa ediliyor. Özbek Köyü'nde tamamlanan 55 evde yaşam başladı. Binalar tamamen betonarme olarak inşa edildi. Vatandaşa, 5 tip ev modeli seçeneği sunuluyor. Sağlam zemine inşa edilen kırsal evlerde hak sahiplerinin bahçe olarak kullanabileceği alanlar da oluşturuldu.

BİRLİĞİN SEMBOLÜ ANADOLU KARANFİLİ

6 Şubat anma etkinliklerinin resmi sembolü olarak 'Anadolu Karanfili' belirlendi. Yitirilen canlar; umudu, kardeşliği, sevgiyi ve dayanışmayı yeniden ayağa kalkma gücünü temsil eden Anadolu Karanfili ile anılacak. Törende devlet ve millet kenetlenmesini sembolize eden Anadolu Karanfili görselleri ve rozetleri kullanılacak.

44 KURUMLA DOKUZ ÜLKEYE PLAKET

Asrın birlikteliğine katkı sunan AFAD, TOKİ, Emlak Konut, BAYKAR, THY, BORSA İstanbul, Turkcell, Türkiye İş, Ziraat ve Halk bankalarıyla Vakıf Katılım ve spor kulüplerinin aralarında olduğu 44 kurum plaketle onurlandırılacak. Azerbaycan, Özbekistan, Endonezya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Cezayir, Somali ve Malezya'nın büyükelçilerine de plaket verilecek.

ACILAR İLK GÜNKÜ GİBİ

Osmaniye'de deprem mezarlığındaki yakınlarının kabrine çiçek bırakıp dua eden vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı. Eşini ve kızını kaybeden Hayrettin Topalca, "Bolu'da çalışıyordum. Sadece oğlum yaralı kurtuldu" dedi.