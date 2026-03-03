İSTANBUL 11°C / 4°C
Güncel

Felçli kızını boğarak öldürdü, intihar süsü verdi: Cani annenin cezası belli oldu

Samsun'da öğretmen olan felçli kızını boğarak öldürüp bileklerini keserek intihar süsü veren anne yargılandığı mahkemece indirimsiz olarak ağırlaşmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

IHA3 Mart 2026 Salı 12:49 - Güncelleme:
Felçli kızını boğarak öldürdü, intihar süsü verdi: Cani annenin cezası belli oldu
Olay, 8 Nisan 2025'te Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi 2021 yılında Hakkari'de şehit olan rehber öğretmen Tuba Günaydın (34), yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle 2022'de eşinden boşandı. Şehit yakını kontenjanından Samsun İlkadım Sakarya İlkokulu'na atanan Tuba Günaydın, görme ve kısmi felç rahatsızlığı geçirdikten sonra, annesi Sultan Günaydın (61) ile birlikte yaşamaya başladı.

CANİ ANNE TUTUKLANDI

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen anne Sultan Günaydın hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yaşlı kadın bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"KIŞ AYINDA BİLE BALKONDA KALMIŞ"

Sultan Günaydın'ın Avukatı Kaan Berk Aydın, "Maktül müvekkilimi ölüm tehditlerinde bulunmuş, müvekkilim balkonda yatmak zorunda kalmış. Kış ayında bile balkonda kalmış. Müvekkilim kendisine yönelik saldırıdan korkarak olayı gerçekleştirmiş. Müvekkilim hakkında meşrumüdafa uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

"HER ŞEYDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Sultan Günaydın son savunmasında, "Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için özür diliyorum. Pişmanım. Keşke olmasaydı. Her şeyden özür diliyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti Sultan Günaydın'ı kızı öldürmek suçundan hiç bir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hakinin devamına karar verdi.

