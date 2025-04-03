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  • Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde taşkınlık yapan 43 kişi hakkında işlem başlatıldı
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde taşkınlık yapan 43 kişi hakkında işlem başlatıldı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide taşkınlık yaparak kurallara uymadıkları tespit edilen 43 kişi hakkında işlem başlatıldı.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 08:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde taşkınlık yapan 43 kişi hakkında işlem başlatıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda dün oynanan derbide "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a muhalefet eden kişileri belirledi.

Toplam 52 bin 152 taraftarın izlediği karşılaşmada 4'ü maç esnasında meşale yakmaktan olmak üzere "yasak alan ihlali", "taşkınlık yapılması" ve "tesislere zarar verilmesi", "küfür ve hakaret içeren tezahürat", "spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini" ile "yasak madde sokulması" gerekçesiyle 43 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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