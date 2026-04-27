27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
  • Fenerbahçeli taraftarın aracına saldırı: 2 şüpheli yakalandı
Güncel

Fenerbahçeli taraftarın aracına saldırı: 2 şüpheli yakalandı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarın aracına saldırılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 15:11 - Güncelleme:
Fenerbahçeli taraftarın aracına saldırı: 2 şüpheli yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maç sonrası gerçekleştirilen saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler M.E.S. (25) ve O.M.Y'yi (34) gözaltına aldı.

Zanlılara Karayolları Trafik Kanunu'nun "saldırı amacıyla araçtan inmek" maddesi uyarınca 360 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca M.E.S'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Öte yandan, şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından işlem başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Akılalmaz olay! Önce konuştu, sonra çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
