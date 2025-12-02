Adana Seyhan'da polis, sosyal medyada 'Ali Demir Evrensel' adıyla içerikler paylaşan hesapla ilgili inceleme başlattı. Profili tarayan ekipler, bu isimle kayıtlı gerçek bir kişi olmadığını, yüz tanıma teknolojisiyle hesabın Ramazan Evrensal (49) tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı. Suç kayıtları incelenen Evrensal'ın, 2006'da karıştığı iki cinayetten 36 yıl 7 ay 12 gün, ayrıca 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl cezası olduğu öğrenildi. Şahsın, 'hakaret', 'ruhsatsız silah ve mermi bulundurma' ile 'dolandırıcılık' suçlarından da arandığı anlaşıldı.

YARGITAY CEZAYI ONAMIŞ

Polis, Evrensal'ın sahte kimliği sadece sosyal medyada kullanılmadığını da ortaya çıkardı. Evrensal'ın kullandığı sahte isimle yazdığı 7 kitabı internet üzerinden sattığı ve son iki yılda birçok ilde konferans ve imza günü düzenlediği öğrenildi. 53 bin takipçisi olan Evrensal'ın, cinayet dosyalarının 2021'de sonuçlandığı, Yargıtay'ın verilen cezayı onadığı öğrenildi.

Ramazan Evrensal'ın sahte sosyal medya hesabında imza günleri düzenlediği paylaşımları yer aldı.

LÜKS VİLLADA YAKALANDI

Seyhan'daki bir villada saklandığı tespit edilen Evransal'ın adresine operasyon düzenlendi. Ekipleri fark eden zanlı, arka pencereden kaçarken bahçede etkisiz hale getirildi. Adresteki aramada, bin 123 uyuşturucu hap, 240 euro, bin 780 Sterlin, 34 bin 100 TL ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Ramazan Evrensal basın mensuplarına, "Utanılacak olan ben değilim. Bana atılan iftiralar hakikat yolundan dönmemiz için" dedi. Evrensal cezaevine gönderildi.