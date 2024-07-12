Fenomen hipnozu! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan 'fenomenler' tıpkı cep telefonu dolandırıcılarında olduğu gibi binlerce vatandaşı kandırıyor. Uzmanlar, sahte yorumlar, profesyonel renkli çekimler ve kurmaca videolarla insanların tuzağa düşürüldüğünü söylüyor. En büyük sorun ise toplumda takipçisi çok olan kişinin 'muteber' kişi olarak görülmesi.

Dilan ile Engin Polat, Tayyar ve Özlem Öz çifti'nin ardından son olarak Neslim - İnanç Güngen çiftini hakkında yürütülen soruşturmalar güzellik merkezleri ve sosyal medya fenomenlerine büyük kitlelerin hala nasıl inandığı sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 54 şüphelinin gözaltına alındığını "Kuyu-8" operasyonlarına sahte ustalık belgeleri düzenlendiği, bu belgelerle bayilikler açıldığı, marketten alınan ucuz nemlendirici kremlere kendilerine ait marka etiketi basarak "kolajen ip tedavisi" ya da "gençleştirme ip tedavisi" şeklinde pazarlama yapıldığı öğrenildi.

HER ŞEY BİR KURGU

Akşam Gazetesi sosyal medya fenomenlerinin insanları nasıl kandırdığını uzmanlara sordu.

Dijital İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık şunları söyledi: "Sosyal medya 'dijital bir afyon' etkisi yaratıyor. Takipçisi, beğenisi çok olan 'makbul' olarak kabul ediliyor. İnsanlarda 'Yüzbinlerce kişi takip edip beğeniyorsa bildikleri var' algısı gelişti. Dolandırıcılık yapan fenomenler, sahte yorumları, profesyonel renkli çekimleri devreye sokuyor. Her şeyi titizlikle kurguluyorlar. Bazı kişilere ücret karşılığı 'Bu kremi kullandım yağlarım gitti, cildim canlandı' gibi kurmaca videolar çektirip yayınlıyorlar."

EĞİTİM SEVİYESİ ETKİLEMİYOR

"Eğitimli insanlar da bu tuzağa çok kolay düşüyor. Çünkü herkesin bir zaafı, ilgi alanı var. Takipçileri sanal hipnoza sokup her söylediklerine inandırıyorlar. Geçmişte nasıl Yeşilçam starları varsa şimdi de sosyal medya fenomenleri var. Sosyal medya şov dünyası. Artık popülerlik her şeyin önünde."

LÜKS YAŞAMI ÖZENDİRİYORLAR

İletişim Uzmanı Yazar Ali Saydam ise, "Tamahkarla sahtekarlar birbirini çabuk bulur' Bakın futbolcuların dolandırıldığı olaya; senin 14 milyon doların var bunu kolay yoldan katlamaya tamah edersen, senin karşına seni kandıracak birisi çıkar. Dilan Polat ile Engin Polat ve diğerlerinde formül belli. Parlak bir hayatı çengel gibi kullanıyorlar, tahrik ediyor, özendiriyorlar. Ona özeniyorsan oltaya takılıyorsun, dolarlarla bigudi yapmasına tamah ediyorsan potadasındır. Bu nedenle sosyal medya yasası uygulanmalı. Devletin insanı insandan koruması gerekiyor. Çünkü insan insanın kurdudur" dedi.

BUNLAR SEÇİLMİŞ KİŞİLER

Prof. Dr. Arif Verimli: Fenomen tipli kişiler bir birlerine estetiksel olarak çok benziyor. Bunlar seçilmiş kişiler. Kara para aklamak isteyen büyük baronların özel eğitimlerle kendilerine verdiği tiyatral rolü oynuyorlar. Önce mutlu aile pozları, ardından şaşalı bol harcamalı pozlar veriyorlar. Çünkü zenginin parası züğürtün çenesini yorar. Bu hayata özenen insanlar fenomenlerin büyüsüne kapılıyor. Özellikle çocuğunu okula, eşini işe gönderen ev kadınları vakit geçirmek için sosyal medyada gezinirken bu tür fenomenleri görüp onların ışıltılı yaşamından etkileniyor.