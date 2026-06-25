FenTECH 2026 ödülleri sahiplerini buldu

FenTECH 2026 Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali, Türkiye genelinden 26 teknoloji imam hatip lisesinin öğrencileri ve takımlarının katılımıyla düzenlendi. İlk gün yapılan açılış ve vizyon konuşmalarının ardından 5 farklı alanda yapılan yarışmalarda takımlar, toplam 600 bin liralık ödülün sahibi oldu.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde takımlar final yarışmalarında bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen okullar kurulan takımlar aracılığıyla Sorun Çözen Nesiller, RoboFutbol, Hackathon, Er Meydanı ve Çizgi İzleyen Robot dallarında yarıştı. Yarışmalar sonunda düzenlenen ödül töreninde ise ödüllerini İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ahmet Yapıcı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şule Pişkin ve Ziraat Katılım Kurumsal İletişim Başkanı Ömer Berkli'nin elinden aldı.

TOPLAM ÖDÜL 600 BİN TL

Festivalde, Sorun Çözen Nesiller, RoboFutbol, Hackathon, Er Meydanı ve Çizgi İzleyen Robot olarak 5 alanda verilen ödüller sahibini buldu. Birinci olan takımlar 60 bin TL, ikinci olan takımlar 40 bin TL, üçüncü olan takımlar ise 20 bin TL para ödülü kazandı. Sorun Çözen Nesiller kategorisinde Hatipzade Veli Başer AİHL EcoTrio takımı, Hackathon yarışmasında 15 Temmuz Şehitleri AİHL Zamazingo takımı, RoboFutbol liginde Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin AİHL PhamtomSense takımı, Er Meydanında Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin AİHL RoboNova takımı, Çizgi İzleyen Robot kategorisinde Asım Şahin Kız AİHL AnkaTechLine58 takımı birincilik ödüllerini aldı. Ayrıca düzenlenen atölyede roketlerini üreten gençler, atışlarını gerçekleştirdi, en yüksek mesafeye çıkan roket yarışmanın galibi oldu.

FENTECH 2026 NEDİR?

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen FenTECH 2026 Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali, "Gelenekten Geleceğe: Erdemli Teknoloji, İnsan Odaklı İnovasyon" temasıyla 23-24 Haziran 2026 tarihinde Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlendi. Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İlim Yayma Cemiyeti ve Ziraat Katılım iş birliğiyle hayata geçirilen iki günlük programda gençler yarışıp ödül kazandı, ilham verici konuşmalar dinledi ve aralarında TÜBİTAK ve Bilişim Vadisi'nin de yer aldığı kurumlar ve teknoloji şirketleri ile bir araya geldi.